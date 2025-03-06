Почему Салтычиха так и не созналась в преступлениях

Кровавая помещица Дарья Салтыкова в середине XVIII века изощрённо замучившая до смерти 138 своих крепостных крестьян, хоть и была осуждена судом за жуткие деяния, тем не менее до конца жизни так и не созналась в преступлениях.
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