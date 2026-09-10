Воронежцев предупредили о росте цен на икру из-за рекордно низкого вылова

Производство красной икры в России в этом году резко сократилось. С начала лососевой путины по 7 сентября в торговый оборот поступило около 2,6 тыс.
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