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Несекретные материалы

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Трамп поставил под сомнение «чернокожесть» Камалы Харрис

Трамп поставил под сомнение «чернокожесть» Камалы Харрис

В США не утихают предвыборные страсти. После отказа Джо Байдена от дальнейшего участия в политической борьбе и его замены на Камалу Харрис противостояние республиканцев и демократов заиграло новыми красками.

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