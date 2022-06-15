Почтовое судно против головорезов. Неожиданный итог боя

В XVIII-XIX веках в Британии имелась очень эффективная система по воспроизводству кораблей для ВМФ. Существовала сеть верфей и складов, ориентированных на них, так что новые боевые единицы могли в случае необходимости выпекаться как пончики.
В XVIII-XIX веках в Британии имелась очень эффективная система по воспроизводству кораблей для ВМФ. Существовала сеть верфей и складов, ориентированных на них, так что новые боевые единицы могли в случае необходимости выпекаться как пончики.
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