БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Почтовое судно против головорезов. Неожиданный итог боя

Почтовое судно против головорезов. Неожиданный итог боя

В XVIII-XIX веках в Британии имелась очень эффективная система по воспроизводству кораблей для ВМФ. Существовала сеть верфей и складов, ориентированных на них, так что новые боевые единицы могли в случае необходимости выпекаться как пончики.

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