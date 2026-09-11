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Актуальные комментарии

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Как ястреб ястребам скажу

Как ястреб ястребам скажу

Интервью председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева деловому изданию «Ведомости» получило широкий отклик за пределами России.

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