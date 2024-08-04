В российском городе группа подростков избила и ограбила школьника

Следственный отдел по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) России по Свердловской области возбудил уголовное дело о грабеже, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением насилия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии