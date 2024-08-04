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В российском городе группа подростков избила и ограбила школьника

В российском городе группа подростков избила и ограбила школьника

Следственный отдел по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) России по Свердловской области возбудил уголовное дело о грабеже, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением насилия.

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