Трамп назвал США «банановой республикой» под властью «бандитов-фашистов»

Также он заявил, что президент Байден «отсутствует разумом»Бывший президент США Дональд Трамп считает, что под руководством действующей власти американское государство превращается в «банановую республику», а руководят страной «бандиты-фашисты».
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