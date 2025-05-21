Пушистые детективы возвращаются: вышел первый трейлер мультфильма «Зверополис 2»

Сиквел анимационного хита выйдет спустя почти 10 лет после премьеры первой части. «Зверополис 2», 2025 кадр из мультфильмаСтудия Walt Disney представила первый трейлер долгожданного продолжения мультфильма «Зверополис», вышедшего в 2016 году.