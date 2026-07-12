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Царьград

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Двойной циклон накрыл Россию и вызвал массовые катаклизмы в регионах

Двойной циклон накрыл Россию и вызвал массовые катаклизмы в регионах

Слияние двух вихрей принесло ливни, штормовой ветер и режим повышенной погодной опасности.На европейскую часть России обрушился редкий погодный феномен — "двойной" мегациклон, образовавшийся в результате эффекта Фудзивары.

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