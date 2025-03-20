Председатель СК России поручил доложить о ходе проверки, организованной по факту невыплаты заработной платы в Севастополе

В средствах массовой информации сообщается, что рабочим, которые приехали в Севастополь и трудятся вахтовым методом, три месяца не выплачивается заработная плата, в связи с чем они не могут вернуться домой.
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