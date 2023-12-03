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Введение во храм Пресвятой Богородицы - история праздника, традиции и приметы

Введение во храм Пресвятой Богородицы - история праздника, традиции и приметы

  4 декабря верующие люди отмечают такое событие, как Введение во храм Пресвятой Богородицы, история которого началась в давние времена, когда Дева Мария, ставшая впоследствии матерью Иисуса Христа, впервые пришла в храм.

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