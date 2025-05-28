Стало известно, сколько заработал Роберт Шварцман в Indy 500

Prema RacingНовичок IndyCar и дебютант овальных гонок российско-израильский пилот Prema Racing Роберт Шварцман, который одержал сенсационную победу в квалификации гонки «500 миль Индианаполиса», в гонке сошёл на пит-стопе на 87-м круге.