Рязанец Курбан Нажмудинов стал абсолютным чемпионом России по греко-римской борьбе

Чемпионат проходил в Воронеже. Участие принимали около 100 спортсменов со всей страны. Бойцы соревновались в весовых категориях до 97 и 130 кг, затем победители весовых категорий сошлись между собой в схватке за звание абсолютного чемпиона России.