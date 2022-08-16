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Топило женский монастырь и зверинец с медведями: история наводнений в Уссурийске

Топило женский монастырь и зверинец с медведями: история наводнений в Уссурийске

МЧС Приморья предупредило об угрозе подтопления территорий из-за прогнозируемых дождей. В список наиболее паводкоопасных зон на 16 августа вошел Уссурийский городской округ.

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