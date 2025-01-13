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Экономический крах и слабость ВСУ: Дэвис прогнозирует исход конфликта

Экономический крах и слабость ВСУ: Дэвис прогнозирует исход конфликта

Дэниел Дэвис, подполковник ВС США в отставке, заявил о возможном развале украинской армии из-за слабой организации и экономического кризиса в стране.

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