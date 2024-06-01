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  • Андрей
    если что,поменяем на западных журналюг, их намного больше в России.😀😀😀Джордж Клуни откр...
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ДАМ - Западные страны должны понимать, что... А потому исключить переход конфликта в его последнюю стадию сегодня не может никто

ДАМ - Западные страны должны понимать, что... А потому исключить переход конфликта в его последнюю стадию сегодня не может никто

Дмитрий Медведев Западные страны, которые якобы «одобрили применение» своего оружия повышенной дальности по территории России (вне зависимости от того, идёт ли речь о старых или новых частях нашей страны), должны ясно понимать следующее: 1.

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