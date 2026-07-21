В департаменте здравоохранения Курганской области отрицают реорганизацию больниц, на которую жаловались врачи

О ситуации рассказали сотрудники ГБУ «Шадринская центральная районная больница», отметив, что недопонимания возникли после назначения на должность нового руководителя Дмитрия Подушкина, ранее возглавлявшего ГБУ «Шадринская городская больница», сообщает «URA.
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