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Медицинская Россия

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В департаменте здравоохранения Курганской области отрицают реорганизацию больниц, на которую жаловались врачи

О ситуации рассказали сотрудники ГБУ «Шадринская центральная районная больница», отметив, что недопонимания возникли после назначения на должность нового руководителя Дмитрия Подушкина, ранее возглавлявшего ГБУ «Шадринская городская больница», сообщает «URA.

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