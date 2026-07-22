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PulteGroup зафиксировала чистую прибыль в $472 млн во II квартале 2026 года и рост новых заказов на 6%

PulteGroup зафиксировала чистую прибыль в $472 млн во II квартале 2026 года и рост новых заказов на 6%

Один из крупнейших девелоперов жилой недвижимости в США PulteGroup, Inc. (NYSE: PHM) 22 июля 2026 года обнародовал финансовый отчет за второй квартал 2026 года, продемонстрировав высокую операционную маржинальность и рост клиентских заказов в условиях нестабильного рынка недвижимости.

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