PulteGroup зафиксировала чистую прибыль в $472 млн во II квартале 2026 года и рост новых заказов на 6%

Один из крупнейших девелоперов жилой недвижимости в США PulteGroup, Inc. (NYSE: PHM) 22 июля 2026 года обнародовал финансовый отчет за второй квартал 2026 года, продемонстрировав высокую операционную маржинальность и рост клиентских заказов в условиях нестабильного рынка недвижимости.