Астраханский министр рассказал, как добиться перерасчета за несвоевременный вывоз мусора

Министр строительства и ЖКХ Астраханской области Денис Капралов провел прямую линию. Одним из актуальных вопросов стал перерасчет за услугу «обращение с ТКО» при нарушении графика вывоза региональным оператором.
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