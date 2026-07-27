В Кирилловке люди продолжают нести игрушки к стихийному мемориалу

КИРИЛЛОВКА /Запорожская область/, 27 июля. /ТАСС/. Жители Запорожской области продолжают нести цветы и мягкие игрушки к ранее организованному стихийному мемориалу возле места гибели мирных граждан при ударе ВСУ по турбазе в Кирилловке Запорожской области 25 июля.
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