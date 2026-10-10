Блогеры‑актеры ушли из «Ленкома» после ультиматума

Популярные блогеры и актеры театра «Ленком» Игорь и Ясмин Андреевы расторгли свои контракты с театром после угроз и ультиматума со стороны руководства учреждения.
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