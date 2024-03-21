Что произойдет с телом, если перестать есть мясо, объяснила диетолог Секинаева

Есть ли продукты животного происхождения, каждый для себя решает сам. Одни лишают себя мяса из этических соображений, другие уверены, что так делают свой рацион здоровым, третьи — из религиозных побуждений.
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