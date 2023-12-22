В суд направлено уголовное дело о мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств

Следственной частью Следственного управления по расследованию организованной преступной деятельности УМВД России по Ярославской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Ярославля, которому было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии