В Калужской области поднимут комиссию за доставку пенсий

Комиссия за доставку пенсий вырастет до 1,5% в 2027 году, сейчас она составляет 1,17%. Решение отражено в проекте бюджета Соцфонда, внесённом в ГосдумуПланируется повышение комиссии "Почты России" за доставку пенсий.