В Калужской области поднимут комиссию за доставку пенсий

Комиссия за доставку пенсий вырастет до 1,5% в 2027 году, сейчас она составляет 1,17%. Решение отражено в проекте бюджета Соцфонда, внесённом в ГосдумуПланируется повышение комиссии "Почты России" за доставку пенсий.
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