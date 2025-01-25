На видео, как сообщается, ракетный удар ВС РФ по позициям ВСУ в районе н.п. Журавка на Курском направлении.
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На видео, как сообщается, ракетный удар ВС РФ по позициям ВСУ в районе н.п. Журавка на Курском направлении.
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