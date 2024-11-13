ВСУ оказались выбиты силами ВС РФ за каналом Северский Донец-Донбасс

Украинские военные были вынуждены покинуть позиции, которые они занимали за каналом Северский Донец-Донбасс в направлении Константиновки в Донецкой Народной Республике, сообщили ТАСС представители силовых структур.
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