Месси, Мбаппе, Куртуа, Холанд, Бензема, Модрич, Каземиро, Канселу – в команде года от FIFPro

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FIFPro в рамках церемонии вручения премий The Best от ФИФА представила сборную года. В команду лучших по версии Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов вошли следующие игроки: Вратарь: Тибо Куртуа («Реал Мадрид»); Защитники: Жоау Канселу («Манчестер Сити»/«Бавария»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Ашраф Хакими («ПСЖ»); Полузащитники: Каземиро («Реал Мадрид»/«Манчестер Юнайтед»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Лука Модрич («Реал Мадрид»); Нападающие: Лионель Месси («ПСЖ»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»/«Боруссия» Дортмунд), Карим Бензема («Реал Мадрид»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»).