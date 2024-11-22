UK Championship 2024: Чжао Синьтун отправится в Йорк

Китайский снукерист Чжао Синьтун одержал победу над Рики Уолденом и забронировал себе место на Чемпионате Великобритании 2024 в Йорке, сообщает WST Чжао Синьтун (фото: WST)Все Новости и результаты турнира UK Championship 2024 UK Championship 2024.