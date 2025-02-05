В облцентре расширится подготовка педагогических кадров

Губернатор Смоленской области провёл рабочую встречу с президентом Российской академии образования Ольгой Васильевой Власти субъекта и РАО расширят работу, проводимую с позапрошлого года Смоленским научным центром академии, для усиления программ, по которым обучаются «целевики» – будущее образования в Смоленской области.
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