В облцентре расширится подготовка педагогических кадров

Губернатор Смоленской области провёл рабочую встречу с президентом Российской академии образования Ольгой Васильевой Власти субъекта и РАО расширят работу, проводимую с позапрошлого года Смоленским научным центром академии, для усиления программ, по которым обучаются «целевики» – будущее образования в Смоленской области.