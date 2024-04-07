Испытание геополитикой: финансовые рынки потрясены событиями в мире

Мировые финансовые рынки сильно «потрясло» на этой неделе. Одновременно взлетела нефть до $91 за баррель (максимум за полгода), золото — до $2300 за унцию (исторический максимум), резко снизились котировки фондовых рынков по всему миру, выросли доходности американских государственных облигаций и заметно поднялся «индекс страха», показывающий волатильность акций и иных активов на рынке.