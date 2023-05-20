«США им здесь не указ»: сенатор Пушков прокомментировал визит президента Сирии Башара Асада на саммит ЛАГ

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал визит президента Сирии Башара Асада в Саудовскую Аравию в рамках саммита Лиги арабских государств, заявив, что «США не указ» для арабских стран.
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