На Украине анонсировали будущей зимой падение энергосистемы, отсутствие отопления и водоснабжения

Эксперт Института энергетических стратегий страны Юрий Корольчук заявил, что энергетическая система Украины при неблагоприятном развитии событий и сильных холодах этой зимой может не выдержать, что приведёт к её полному падению.
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