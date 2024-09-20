Путешественникам в Петербурге удобно и комфортно

Спланировать свой культурный досуг, определиться с маршрутом или получить бумажную карту — это и многое другое гости Северной столицы могут сделать прямо в аэропорту и на железнодорожных вокзалах, сразу по прибытии.
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