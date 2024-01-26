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РФ усилила контроль на границе с Финляндией из-за беженцев

РФ усилила контроль на границе с Финляндией из-за беженцев

В Ленобласти организуют профилактические мероприятия в сторону иностранцев, так как Российская Федерация усилила контроль на границе с Финляндией из-за группы граждан государств Африки и Ближнего востока.

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