Сдача на Мальте

ВМ

Владимир Моргунов

Везде, где колбасил плешивый с неизменной Раисой, сдавались интересы, еще могучей, страны. Почему крякнул в своем поместье а не на зоновской шконке ??? ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС !!!