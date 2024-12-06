Сдача на Мальте3 декабря 1989 в ходе Мальтийского саммита - переговоров президента США Буша-старшего и Горбачева была окончательно сдана Германия, вся Восточная Европа, будущее СССР, будущее многих других стран, но главное - сотен миллионов людей по всему миру.
Сдача на Мальте
Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
Везде, где колбасил плешивый с неизменной Раисой, сдавались интересы, еще могучей, страны. Почему крякнул в своем поместье а не на зоновской шконке ??? ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС !!!
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18 час.
Evgenija Palette
Посмотрите на счастливую рожу этого ХОЛУЯ Горбачева от того, что с ним разговаривает американский Президент (на тот момент бывший, кажется)...
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18 час.
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