Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

8 167 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Нина
    Слава Черноморскому флоту!!!!!!!Российский корабл...
  • Николай Кузнецов
    Что за директор там работает и почему он ещё работает в системе образования?Диаспора снова по...
  • Иван Ураганов
    Проспали хохлы БЭК.Браво!Российский корабл...

Сдача на Мальте

Сдача на Мальте

Сдача на Мальте3 декабря 1989 в ходе Мальтийского саммита - переговоров президента США Буша-старшего и Горбачева была окончательно сдана Германия, вся Восточная Европа, будущее СССР, будущее многих других стран, но главное - сотен миллионов людей по всему миру.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВМ
Владимир Моргунов
Везде, где колбасил плешивый с неизменной Раисой, сдавались интересы, еще могучей, страны. Почему крякнул в своем поместье а не на зоновской шконке ??? ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС !!!
Ответить
18 час.
Evgenija Palette
Посмотрите на счастливую рожу этого ХОЛУЯ Горбачева от того, что с ним разговаривает американский Президент (на тот момент бывший, кажется)...
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх