Русская весна
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Русская весна

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Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Вот именно!! Они там ВСЕ это слово. Верить и надеяться на кого-то из  них не приходится, и даже опасно.США хотят расшири...
  • Юрий Зубрин
    Трамп гавно !США хотят расшири...
  • Юрий Зубрин
    Логично ,это какой-то ,не то что идиот ,а мясник!Киев может победи...

США хотят расширить военное присутствие на Украине — Politico

США хотят расширить военное присутствие на Украине — Politico

Американские власти рассматривают возможность отправки в Киев дополнительных военных советников. Вашингтон собирается пойти на этот шаг на фоне набирающего обороты российского наступления, пишет Politico.

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Комментарии
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Mark Kapustin
Ещё одна законная цель.
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14 час.
Ю
Юрий Зубрин
Трамп гавно !
Ответить
14 мин.
лл
лина любимцева
Вот именно!! Они там ВСЕ это слово. Верить и надеяться на кого-то из  них не приходится, и даже опасно.
Ответить
10 мин.

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