Где в России можно найти самые доступные квартиры? Татьяна СергееваПо последним данным исследования, проведенного в июне текущего года, город Самара занял особое место в рейтинге российских миллионников за счет своей недвижимости.
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