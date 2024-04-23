Зонд "Вояджер-1" прислал первые данные в НАСА после пятимесячной паузы

Специалисты из Лаборатории реактивного движения, которая входит в состав Национального управления по аэронавтике и космическим исследованиям США (NASA), сообщили об успешном восстановлении связи с космическим аппаратом Voyager-1.
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