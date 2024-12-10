В Госдуме обсудили вопросы взаимодействия бизнеса и государства

9 декабря в Государственной Думе РФ состоялся круглый стол с депутатом ГД Александром Спиридоновым. Участники встречи обсудили актуальные проблемы и пути их решения в области взаимодействия бизнеса и государства в новых условиях.
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