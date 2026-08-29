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Впервые за много лет Apple собирается открыть предзаказы новых iPhone в субботу, а не в пятницу

Впервые за много лет Apple собирается открыть предзаказы новых iPhone в субботу, а не в пятницу

Причиной может стать символичная дата 11 сентября — Apple уже меняла график продаж iPhone из-за нее Apple, как ожидается, изменит привычный график начала продаж iPhone 18 Pro.

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