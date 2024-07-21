Минобороны сообщило о взятии в плен солдат ВСУ в Красногоровке

Бойцы Южной группировки ВС РФ пленили группу солдат ВСУ, оповещает пресс-служба Минобороны. Согласно сообщению ведомства, штурмовики Южной группировки зачищали многоэтажки в одном из районов Красногоровки, где располагались огневые позиции ВСУ.
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