Годовая инфляция на Алтае ускорилась и превысила среднюю по России

В частности, темп прироста цен на продовольственные товары в январе увеличился до 10,22% после 9,95% в декабре В январе 2025 года годовая инфляция в Алтайском крае ускорилась и составила 10,13% (в декабре 2024 года – 9,81%).
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