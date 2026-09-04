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Царьград

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Brent демонстрирует стабилизацию на уровне $95,5 за баррель

Brent демонстрирует стабилизацию на уровне $95,5 за баррель

Цены на нефть Brent стабилизировались у отметки $95,5. Нефть WTI также выросла. Конфликт на Ближнем Востоке обостряется: США нанесли удары по Ирану, Израиль готов к ответу.

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