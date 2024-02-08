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«Никакого отношения к Булгакову», – Басилашвили разнес новую экранизацию «Мастера и Маргариты»

«Никакого отношения к Булгакову», – Басилашвили разнес новую экранизацию «Мастера и Маргариты»

На экраны вышел фильм “Мастер и Маргарита” от режиссера Михаила Локшина. Отзывы зрителей о картине оказались противоречивыми: кто-то в восторге, а кто-то считает, что нет необходимости снова толковать великое произведение Михаила Булгакова.

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