БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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ЮЖНЫЙ ФРОНТ: «ДОРОГА СМЕРТИ» У РАБОТИНО УСЕЯНА СОЖЖЁННОЙ БРОНЕТЕХНИКОЙ ВСУ ﻿

ЮЖНЫЙ ФРОНТ: «ДОРОГА СМЕРТИ» У РАБОТИНО УСЕЯНА СОЖЖЁННОЙ БРОНЕТЕХНИКОЙ ВСУ ﻿

Юлия КОВАЛЕНКО Южный фронт Новости СВО В ходе продолжающегося несколько месяцев этапа наступления только лишь между Работино и Новопокровкой враг потерял огромное количество бронетехники и личного состава.

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