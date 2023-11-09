ЮЖНЫЙ ФРОНТ: «ДОРОГА СМЕРТИ» У РАБОТИНО УСЕЯНА СОЖЖЁННОЙ БРОНЕТЕХНИКОЙ ВСУ ﻿

Юлия КОВАЛЕНКО Южный фронт Новости СВО В ходе продолжающегося несколько месяцев этапа наступления только лишь между Работино и Новопокровкой враг потерял огромное количество бронетехники и личного состава.
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