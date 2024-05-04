Сооснователь Railgun Алан Скотт: "ФБР не намерено бороться с конфиденциальностью криптовалют"

На конференции ETH Global в Сиднее сооснователь компании Railgun выступил с заявлением о встречах с руководством Федерального бюро расследований США (ФБР), которые, по его словам, показали нежелание американских чиновников активно противодействовать приватности владельцев криптоактивов.
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