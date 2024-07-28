Daily Mail: непроизвольная потеря больше 4 кг веса за короткий срок может указывать на рак Потеря веса, которая происходит без усилий самого человека, может оказаться сигналом о развитии патологических процессов.
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