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Мировое обозрение

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Новое гибридное топливо HyperFuel подарит бензиновым двигателям вторую жизнь

Новое гибридное топливо HyperFuel подарит бензиновым двигателям вторую жизнь

Мировой автопром десятилетиями выстраивал стратегию вокруг тотальной электрификации, но реальность внесла жесткие коррективы: темпы перехода на электромобили замедляются, а инфраструктура накопления энергии откровенно не поспевает за амбициями экологов.

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