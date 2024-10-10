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Закон, порядок, государство

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Свердловские общественники подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса рисунка «Мои родители работают в полиции»

С 5 сентября по 4 октября 2024 года Главным управлением МВД России по Свердловской области во взаимодействии с Общественным советом при Главном управлении на территории области был проведен конкурс детского рисунка «Мои родители работают в полиции».

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