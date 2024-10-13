Путин назвал рост объемов сельхозпроизводства не менее чем на 25% к 2030 году ключевой задачей АПК

Перед российским агропромышленным комплексом стоит ключевая задача увеличить объёмы производства не менее чем на 25% к 2030 году, а рост экспорта не менее чем в полтора раза, заявил президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
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